Налоговая напоминает, кто не платит минимальное налоговое обязательство

Коростенская ГНИ Главного управления ГНС в Житомирской области напоминает, кто не платит минимальное налоговое обязательство.
Отмечается, что согласно пп. 170.14.3 НКУ определение общего минимального налогового обязательства физическим лицам осуществляется контролирующими органами по налоговому адресу таких лиц.
Минимальное налоговое обязательство (МНО) исчисляется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и/или на основании оригиналов или должным образом заверенных копий соответствующих документов налогоплательщика, в частности документов, подтверждающих право собственности/пользования.
Согласно пп. 170.14.6 НКУ плательщик налога, получивший налоговое уведомление-решение с определенной контролирующим органом суммой минимального налогового обязательства и/или рассчитанной суммой годового налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц, обязан уплатить указанную в соответствующем налоговом уведомлении- решении суммы налога в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.
В то же время согласно пп. 37.3.2 НКУ основаниями для прекращения налогового долга, кроме его исполнения, есть, в частности, смерть физического лица.
Также предусмотрено, что согласно п. 38-1.2 НКУ от уплаты МНО освобождаются собственники или пользователи:
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