Практика судов
  1. В Украине

Налоговая напоминает, кто не платит минимальное налоговое обязательство

20:54, 25 апреля 2024
Минимальное налоговое обязательство определяется за период владения (пользования) земельным участком, который приходится на соответствующий налоговый (отчетный) год.
Налоговая напоминает, кто не платит минимальное налоговое обязательство
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коростенская ГНИ Главного управления ГНС в Житомирской области напоминает, кто не платит минимальное налоговое обязательство.

Отмечается, что согласно пп. 170.14.3 НКУ определение общего минимального налогового обязательства физическим лицам осуществляется контролирующими органами по налоговому адресу таких лиц.

Минимальное налоговое обязательство (МНО) исчисляется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного земельного кадастра и/или на основании оригиналов или должным образом заверенных копий соответствующих документов налогоплательщика, в частности документов, подтверждающих право собственности/пользования.

Согласно пп. 170.14.6 НКУ плательщик налога, получивший налоговое уведомление-решение с определенной контролирующим органом суммой минимального налогового обязательства и/или рассчитанной суммой годового налогового обязательства по налогу на доходы физических лиц, обязан уплатить указанную в соответствующем налоговом уведомлении- решении суммы налога в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

В то же время согласно пп. 37.3.2 НКУ основаниями для прекращения налогового долга, кроме его исполнения, есть, в частности, смерть физического лица.

Также предусмотрено, что согласно п. 38-1.2 НКУ от уплаты МНО освобождаются собственники или пользователи:

  • земельных участков, используемых дачными и садоводческими кооперативами;
  • земель запаса;
  • неистребуемых земельных долей (паев);
  • земельных участков, размещенных в Чернобыльской зоне;
  • земельных участков, отнесенных к сельскохозяйственных угодий, принадлежащих собственности и/или на праве пользования по состоянию на 1 января 2022 года находились в пределах населенного пункта;
  • земельных участков, земельных долей (паев), за которые не начислялись и не уплачивались плата за землю или единый налог четвертой группы, находящихся в консервации, или загрязненные взрывоопасными предметами, или в отношении которых принято решение о предоставлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/ или сборов из заявлений налогоплательщиков о признании земельных участков непригодными к использованию в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир на Право ТВ

Увеличение штрафов и уголовная ответственность за нарушение правил военного учета и мобилизации – прямой эфир на Право ТВ.

Кандидатам на должности судей апелляционных судов до 1 мая необходимо подать декларацию родственных связей и декларацию добропорядочности

Декларации необходимо подать за 2019-2023 годы.

Верховная Рада упростила возобновление выплаты пенсий для крымчан и решила вопрос учета страхового стажа, полученного за границей

Для определения права на пенсию будет учитываться страховой стаж, полученный в других странах, даже если с этой страной не заключено соглашение по пенсионному обеспечению.

Украинские пенсионеры за границей должны будут раз в год проходить физическую идентификацию – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада расширила основания для прекращения выплаты пенсии и предусмотрела обязанность пенсионеров за границей проходить физическую идентификацию.

НБУ готовит ряд шагов по валютной либерализации в ближайшие недели – Андрей Пышный

Эти шаги будут согласовываться со Стратегией смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва