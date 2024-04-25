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Рада приняла в целом законопроект о продлении трудовых договоров при правопреемстве

12:46, 25 апреля 2024
Рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно правопреемства в трудовых отношениях.
Рада приняла в целом законопроект о продлении трудовых договоров при правопреемстве
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Верховная Рада Украины в целом приняла евроинтеграционный законопроект №8244 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно правопреемства в трудовых отношениях. Нормативная инициатива предусматривает, что работодатель будет обязан продолжать трудовые договоры с работниками в случае передачи бизнеса другому лицу. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Согласно новому закону, в случае правопреемства трудовые отношения работников автоматически продолжаются с новым владельцем. Изменения, внесенные ко второму чтению, охватывают имплементацию терминологии Европейского Союза, уточнение понятий и процедур передачи предприятия, а также определение обязанностей сторон в процессе передачи.

За этот законопроект проголосовали 269 народных депутатов.

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