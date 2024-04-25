Рада поддержала в первом чтении законопроект о создании государственной ветеранской патронатной службы

Законопроектом предлагаются создать при правительстве Государственную ветеранскую патронатную службу, которая будет действовать в течение 5 лет на основе государственно-волонтерского партнерства.

Верховная Рада 25 апреля за основу приняла законопроект о государственной ветеранской патронатной службе №9423. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко.

В пояснительной записке к документу говорится, что для организации процесса послевоенной адаптации демобилизованных военнослужащих к гражданской жизни предлагается в системе государственной власти (при Кабинете Министров Украины) создать Государственную ветеранскую патронатную службу, которая будет действовать в течение 5 лет на основе государственно-волонтёрского партнерства.

Работниками службы будут патронатные помощники – волонтеры или демобилизованные военнослужащие.

Также законопрокт предлагается:

⁃ установить порядок оказания помощи ветеранам.

⁃ праничная численность Государственной ветеранской патронатной службы составит 15 тысяч человек, из которых не менее 10 процентов будут составлять волонтеры.

⁃ патронатные помощники после подписания договора обязательно будут проходить тренировки в течение 14 рабочих дней.

⁃ услуги Службы для ветеранов будут бесплатными.

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