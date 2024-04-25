Рада приняла закон о начислении пенсий украинцам, которые работали за рубежом

В Украине усилят права украинцев на получение пенсий.

Верховная Рада приняла закон №9453 о пропорциональном исчислении страхового стажа для лиц, которые работали за пределами Украины. Изменения в законодательстве касаются пенсионного обеспечения и отражаются в ряде нововведений. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Одним из главных аспектов изменений является исчисление размера пенсии на основе страхового стажа, приобретенного как в Украине, так и за ее пределами. Также вводится зачисление стажа, полученного в странах бывшего СССР, в общий страховой стаж. Кроме того, определяются условия пенсионного обеспечения для военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в российской федерации.

Дополнительно предлагается расширить перечень оснований для прекращения выплаты пенсии, включая временное пребывание за границей по заявлению пенсионера или объявления лица безвестно отсутствующим или умершим. Также предусматривается ежегодная идентификация пенсионеров, которые временно находятся за пределами Украины, для продолжения выплаты им пенсий.

Важно отметить, что одной из инициатив было увеличение пенсий работникам Государственного бюро расследований. Однако, эти поправки не получили поддержку в зале, и в целом за закон без льготных пенсий проголосовали 303 депутата.

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