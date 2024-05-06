Паспортні сервіси ДМС за кордоном відновили видачу готових паспортів – але у тестовому режимі

Чоловікам за кордоном, які подали документи на видачу паспорту до 25 квітня, слід чекати повторного SMS

Джерело фото: amalberlin.de

Паспортні сервіси ДП «Документ» за кордоном відновили видачу готових документів. Втім, поки в тестовому режимі.

«Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі.

Осіб, які чекають на видачу готових документів, просимо дотримуватись правил:

мати SMS про готовність паспорту (отриманих після 25 квітня);

пред'явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «Дія»);

пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані» - зазначають у Центрі обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Зазначимо, що у відповіді ДП «Документ» на запит «Судово-юридичної газети» зазначило, що з моменту набрання чинності постановою Кабміну №443 від 23 квітня 2024 року отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянами чоловічої статі від 18 до 60 років здійснюється лише у територіальному підрозділі Державної міграційної служби на території України.

Водночас, особи з інвалідністю, які включені до п. 2-1 Правил перетинання державного кордону, мають можливість отримати послугу за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Отримання паспорту громадянин України для виїзду за кордон буде здійснюватися відповідно до розробленого та затвердженого механізму реалізації постанови КМУ 443 від 23 квітня 2024 року.

Закордонні підрозділи ДП «Документ» будуть працювати у штатному режимі після налагодження технічних процесів та з урахуванням нових вимог законодавства. Інформація про відновлення роботи буде розміщена на веб-сайті та офіційних сторінках ДП «Документ» в соцмережах».

Нагадаємо, що наразі за кордоном призупинено послугу обміну посвідчення водія.

Нижче наводимо відповідь ДП.

Автор: Наталя Мамченко

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