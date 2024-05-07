Когда смотреть Евровидение-2024 – график песенного конкурса в Мальме

7 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение.

Уже сегодня вечером 7 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидения-2024, который проходит в этом году в Мальме.

Болеть за Украину можно будет в Дії. Полуфинал начнется в 22:00 по киевскому времени.

Как писала «Судебно-юридическая газета», представительницы Украины этого года — дуэт alyona alyona & Jerry Heil с песней «Teresa & Maria» — выступят под номером 5.

Как смотреть онлайн-трансляцию в приложении:

Авторизуйтесь в приложении – нажмите Сервисы – Развлечения – Дія.TV – Общественное Культура HD.

Второй полуфинал состоится 9 мая в 22:00. Финал – 11 мая в такой же час.

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