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На маршруті Львів – Рівне з’явиться модернізований електропоїзд: фото

07:49, 8 травня 2024
Модернізований електропоїзд матиме кріплення для велосипедів, розетки для зарядки гаджетів та комфортні сидіння.
На маршруті Львів – Рівне з’явиться модернізований електропоїзд: фото
Джерело фото: Укрзалізниця
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На маршруті Львів - Рівне незабаром розпочнуть курсування модернізований електропоїзд, який принесе пасажирам значні полегшення та нові можливості. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Нова версія поїзда не лише вражає сучасним дизайном ззовні, але й має ряд інновацій всередині вагону, що забезпечують комфорт і зручність подорожуючим. Серед нововведень можна виділити кріплення для велосипедів, розетки для зарядки гаджетів та комфортні сидіння.

Особливу увагу приділено досяжності поїзда для маломобільних груп населення. Тепер вони можуть без перешкод скористатися поїздом, адже встановлено пандуси та інклюзивні вбиральні. Крім того, інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля, що робить подорож більш доступною для всіх.

У головних вагонах електропоїзда передбачено сповивальні столики, де пасажири можуть зручно відпочити та провести час під час подорожі.

Цей поїзд став уже 39-м модернізованим приміським електропоїздом, який був підготовлений Укрзалізницею власними силами.

Джерело фото: Укрзалізниця

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