Картину Мікеланджело, яку вважали втраченою, тепер покажуть у музеї Прадо

Полотно під назвою Ecce Homo ще донедавна вважалося втраченим.

Фото: AP

Картину італійського художника Мікеланджело да Караваджо під назвою Ecce Homo («Оце людина!»), яку вважали втраченою, покажуть на виставці в мадридському музеї Прадо. Про це повідомляє Reuters.

У понеділок музей повідомив, що досяг домовленості з новим власником картини, написаної олією на полотні, міжнародним колекціонером, який проживає в Іспанії. Там також додали, що полотно Ecce Homo є одним з найбільших відкриттів в історії мистецтва, оскільки існує лише близько 60 відомих робіт Караваджо.

Картина була написана між 1605 і 1609 роками і, як вважають, колись належала до приватної колекції короля Іспанії Філіпа IV.

На ній зображено сцену із Нового Заповіту Біблії, в якій Понтій Пілат показує Христа натовпу: Христос страждає, з його чола, увінчаного терновим вінцем, капає кров.

Спочатку авторство картини приписували невідомому ровеснику відомого митця Хосе де Рібері. У 2021 році Іспанія заблокувала продаж Ecce Homo на аукціоні після того, як експерти припустили, що це може бути робота Мікеланджело Мерізі да Караваджо.

Попередні власники картини доручили лондонській та нью-йоркській галереї Colnaghi розслідувати авторство картини, реставрувати її і, можливо, продати.

У понеділок Ель Прадо заявив, що результати розслідування, які підтверджують авторство картини італійському майстру, будуть оприлюднені одночасно з відкриттям картини 28 травня.

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