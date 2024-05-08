Практика судов
  1. В мире

Картину Микеланджело, которую считали потерянной, теперь покажут в музее Прадо

07:36, 8 мая 2024
Полотно под названием Ecce Homo еще до недавнего времени считалось утраченным.
Картину Микеланджело, которую считали потерянной, теперь покажут в музее Прадо
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Картина итальянского художника Микеланджело да Караваджо под названием Ecce Homo («Вот человек!»), которую считали потерянной, покажут на выставке в мадридском музее Прадо. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник музей сообщил, что достиг договоренности с новым владельцем картины, написанной маслом на холсте, проживающим в Испании международным коллекционером. Там также добавили, что полотно Ecce Homo является одним из величайших открытий в истории искусства, поскольку существует всего около 60 известных работ Караваджо.

Картина была написана между 1605 и 1609 годами и, как полагают, когда-то принадлежала частной коллекции короля Испании Филиппа IV.

На ней изображена сцена из Нового Завета Библии, в которой Понтий Пилат показывает Христа толпе: Христос страдает, с его лба, увенчанного терновым венцом, капает кровь.

Первоначально авторство картины приписывали неизвестному ровеснику известного художника Хосе де Рибери. В 2021 году Испания заблокировала продажу Ecce Homo на аукционе после того, как эксперты предположили, что это может быть работа Микеланджело Меризи да Караваджо.

Предыдущие владельцы картины поручили лондонской и нью-йоркской галерее Colnaghi расследовать авторство картины, реставрировать ее и, возможно, продать.

В понедельник Эль Прадо заявил, что результаты расследования, подтверждающие авторство картины итальянскому мастеру, будут обнародованы одновременно с открытием картины 28 мая.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Религиозное вероисповедание не является законным основанием для неявки в РТЦК – Шестой апелляционный админсуд

Замена воинской обязанности по призыву по мобилизации на альтернативную невоенную службу действующим законодательством не предусмотрена.

Верховный Суд оставил в силе приговор женщине-ВПЛ, которая получала 2 тысячи грн помощи от государства, но не сообщила о приобретении квартиры в Харькове

Верховный Суд фактически отменил оправдательный приговор и отметил, что это мошенничество, несмотря на то, что женщина возместила полученные ею 30 тысяч грн от государства и утверждала, что заполнила формуляр с ошибкой.

Как будет происходить подсчет баллов по результатам конкурса на должности судей апелляционных судов: комментарий ВККС

Баллы за все этапы конкурса будут суммироваться между собою и, таким образом, будет получен финальный балл кандидата по итогам конкурса.

Чего кандидатам на должности судей ожидать от практических заданий во время конкурсов на должности судей: позиция ВККС

Комиссия не требует от участников конкурса написания научных трактатов - необходимо написать понятное судебное решение с решением поставленной в задаче проблемы и качественной мотивацией постановленного решения.

Мужчина считал, что наличие у него отсрочки благодаря бронированию делает невозможным вручение ему «мобилизационной» повестки – что решил апелляционный суд

Влияет ли наличие бронирования от Минэкономики на возможность вручения лицу «мобилизационной» повестки, пояснил в своем решении Шестой апелляционный административный суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області