Картину Микеланджело, которую считали потерянной, теперь покажут в музее Прадо

Полотно под названием Ecce Homo еще до недавнего времени считалось утраченным.

Картина итальянского художника Микеланджело да Караваджо под названием Ecce Homo («Вот человек!»), которую считали потерянной, покажут на выставке в мадридском музее Прадо. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник музей сообщил, что достиг договоренности с новым владельцем картины, написанной маслом на холсте, проживающим в Испании международным коллекционером. Там также добавили, что полотно Ecce Homo является одним из величайших открытий в истории искусства, поскольку существует всего около 60 известных работ Караваджо.

Картина была написана между 1605 и 1609 годами и, как полагают, когда-то принадлежала частной коллекции короля Испании Филиппа IV.

На ней изображена сцена из Нового Завета Библии, в которой Понтий Пилат показывает Христа толпе: Христос страдает, с его лба, увенчанного терновым венцом, капает кровь.

Первоначально авторство картины приписывали неизвестному ровеснику известного художника Хосе де Рибери. В 2021 году Испания заблокировала продажу Ecce Homo на аукционе после того, как эксперты предположили, что это может быть работа Микеланджело Меризи да Караваджо.

Предыдущие владельцы картины поручили лондонской и нью-йоркской галерее Colnaghi расследовать авторство картины, реставрировать ее и, возможно, продать.

В понедельник Эль Прадо заявил, что результаты расследования, подтверждающие авторство картины итальянскому мастеру, будут обнародованы одновременно с открытием картины 28 мая.

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