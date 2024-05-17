Мужчины должны будут предъявить на границе военный билет, но будут исключения – ГПСУ

В ГПСУ сообщили, что необязательная проверка военно-учетных документов будет для лиц с инвалидностью и некоторых других категорий граждан.

С субботы, 18 мая, пограничники в пунктах пропуска будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан, желающих выехать за пределы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

«Согласно нормам законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность», - заявили в Госпогранслужбе.

Теперь обязательно будет наличие военно-учетных документов у мужчин 18-60 лет: по требованию пограничников - в приграничной полосе, контролируемых приграничных районах и на пунктах пропуска через госграницу.

В Госпогранслужбе подчеркивают: граждане, имеющие право на выезд за границу, должны предоставить военно-учетный документ с информацией об освобождении от мобилизации или исключении из военного учета по состоянию здоровья.

Список категорий граждан, подлежащих обязательной и необязательной проверке:

Напомним, с 18 мая на границе у мужчин будут проверять военно-учетные документы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Отметим, что 18 мая вступит в силу Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающий изменения в законодательстве по бронированию военнообязанных. Как пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко, сейчас Правительство работает над разработкой соответствующих правительственных актов.

«В то же время, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, мы продлеваем сроки действия отсрочек на месяц. В дальнейшем предприятия сбудут иметь возможность бронировать работников уже по обновленным правилам», - отметил Игорь Фоменко.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности объяснили, почему может быть так, что работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку.

Кроме того, в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

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