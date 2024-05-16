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С 18 мая на границе у мужчин будут проверять военно-учетные документы, — ГПСУ

15:40, 16 мая 2024
Инспекторы Государственной пограничной службы в пунктах пропуска в отдельных категориях граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.
С 18 мая на границе у мужчин будут проверять военно-учетные документы, — ГПСУ
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С 18 мая на границе будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии «УП».

«С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска у отдельных категорий граждан будут проверять наличие военно-учетного документа.

Согласно нормам украинского законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию пограничника в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Такая обязанность предусмотрена изменениями в законы Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которые вступят в силу в эту субботу», - сказал Демченко.

ГПСУ также называют подают перечень мужчин, которые будут обязаны предоставить военно-учетный документ для проверки:

забронированные на период мобилизации и на военное время;

признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

а также другие категории лиц, определенные ст.23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время это не будет касаться категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. К таким относятся;

лица с инвалидностью;

те которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службы, работники предприятий железнодорожного транспорта и которые относятся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.

Порядок выезда этой категории лиц остается неизменным.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Отметим, что 18 мая вступит в силу Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающий изменения в законодательстве по бронированию военнообязанных. Как пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко, сейчас Правительство работает над разработкой соответствующих правительственных актов.

«В то же время, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, мы продлеваем сроки действия отсрочек на месяц. В дальнейшем предприятия сбудут иметь возможность бронировать работников уже по обновленным правилам», - отметил Игорь Фоменко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности объяснили, почему может быть так, что работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку.

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