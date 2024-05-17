Практика судов
  1. В Украине

Электронный кабинет для военнообязанных с 18 мая начнет работу, - представитель Минобороны

11:57, 17 мая 2024
Пока электронный кабинет заработает с урезанным функционалом, но обновить учетные данные в нем будет можно, - сказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
Электронный кабинет для военнообязанных с 18 мая начнет работу, - представитель Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 18 мая должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста могут обновить данные. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

«Следует отметить, что это будет так называемая MVP-версия (Minimum viable product, версия продукта с минимальным набором функций – ред.). То есть в дальнейшем будут дополнительные настройки в электронном кабинете. Теперь это будет возможность обновить свои данные. В первую очередь речь идет об электронной почте, телефоне и месте жительства», – говорит Лазуткин.

Он добавил, что видел и листал новое приложение, и уверяет, что с его помощью обновить данные можно будет очень быстро.

«Там все очень просто. ID-банкинг, и дальше просто тебя идентифицируют, ты регистрируешься и все очень быстро заполняешь. Ну и по большому счету – простая процедура для любого человека, использующего приложения. А это будет приложение «Резерв+». И соответственно, мне кажется, это наиболее такой простой путь, особенно для молодежи, которая просто живет фактически в смартфонах», – заявил спикер Минобороны.

Ранее мы писали, что в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

Также закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Еще Федор Вениславский заявлял, что ТЦК сможет вызвать граждан, которые обновили данные, через электронный кабинет на время, чтобы те удобно прошли ВЛК.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Личному составу нужно отдохнуть, а подразделение необходимо доукомплектовать – военнослужащий объяснил, почему отказывается форсировать Днепр, но получил год дисциплинарного батальона

Морской пехотинец не согласился с приказом командира на форсирование реки Днепр, поскольку счел, что после понесенных потерь рота не сможет успешно выполнить приказ.

Правительство ввело ограничения на работу онлайн-казино в Украине

Кабмин ввел ограничение на рекламу азартных игр с использованием символики ВСУ.

Кабмин изменил порядок бронирования работников предприятий, предоставляющих ИТ-услуги, и определил Минцифры ответственным органом

Работники предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре, определенные Минцифры критически важными в сфере цифровизации, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Верховный Суд высказался об исчислении срока обращения в суд о компенсации утраты части пенсии в связи с нарушением сроков ее выплаты

Получение письма от ГУ Пенсионного фонда в ответ на заявление не меняет время, с которого такое лицо должно было узнать о нарушении своих прав, а свидетельствует о времени, когда лицо начало совершать активные действия по реализации своего права на получение компенсации – с указанной даты не может начинаться отсчет срока обращения с иском в суд.

Верховный Суд подчеркнул преждевременность постановления о наложении штрафа в случае, если резолютивная часть судебного решения нечеткая по содержанию

В случае, если резолютивная часть судебного решения нечеткая и непонятная как для лиц, в отношении которых он принят, то решение исполнителя о применении к должнику мер воздействия в виде штрафа в связи с невыполнением им этого решения является преждевременным – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді