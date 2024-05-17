Электронный кабинет для военнообязанных с 18 мая начнет работу, - представитель Минобороны

Пока электронный кабинет заработает с урезанным функционалом, но обновить учетные данные в нем будет можно, - сказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

С 18 мая должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста могут обновить данные. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

«Следует отметить, что это будет так называемая MVP-версия (Minimum viable product, версия продукта с минимальным набором функций – ред.). То есть в дальнейшем будут дополнительные настройки в электронном кабинете. Теперь это будет возможность обновить свои данные. В первую очередь речь идет об электронной почте, телефоне и месте жительства», – говорит Лазуткин.

Он добавил, что видел и листал новое приложение, и уверяет, что с его помощью обновить данные можно будет очень быстро.

«Там все очень просто. ID-банкинг, и дальше просто тебя идентифицируют, ты регистрируешься и все очень быстро заполняешь. Ну и по большому счету – простая процедура для любого человека, использующего приложения. А это будет приложение «Резерв+». И соответственно, мне кажется, это наиболее такой простой путь, особенно для молодежи, которая просто живет фактически в смартфонах», – заявил спикер Минобороны.

Ранее мы писали, что в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

Также закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Еще Федор Вениславский заявлял, что ТЦК сможет вызвать граждан, которые обновили данные, через электронный кабинет на время, чтобы те удобно прошли ВЛК.

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