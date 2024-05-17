Армія рф розширила зону активних бойових дій майже на 70 км — Сирський

Олександр Сирський прогнозує важкі бої та каже, що ворог до цього готується.

Російські окупаційній війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити ЗСУ задіяти додаткові бригади з резерву. Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, у зв’язку з ускладненням ситуації на сході України він декілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині.

Сирській каже, що основні зусилля тут ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Із цією метою ворог створив і значно посилив оперативно-тактичне угруповання військ «Сєвєр», до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

За словами Головнокомандувача, росіяни розпочали наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітили перекидання сюди українських військ, однак їм «не вдалось прорвати нашу оборону».

Сирський прогнозує важкі бої та каже, що ворог до цього готується.

«За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків», - повідомив він.

Нагадаємо, у Харкові відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

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