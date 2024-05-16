«Напрямок залишається вкрай складним»: Зеленський у Харкові провів засідання Ставки

За словами Володимира Зеленського, станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована.

Фото: president.gov.ua

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У Харкові відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

Президент України Володимир Зеленський заслухав розгорнуту доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командувачів ОСУВ «Хортиця» Юрія Содоля та ОТУ «Харків» Михайла Драпатого щодо оперативної ситуації, завдань і потреб кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Під час засідання Ставки докладно проаналізували перспективи розвитку бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та українські можливості протидіяти російським наступальним планам.

«Станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, наші воїни завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним – підрозділи посилюють», - сказав Президент.

Очільники ГУР Кирило Буданов та СЗР Олег Іващенко доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ Василь Малюк – щодо контрдиверсійних заходів. Визначено план подальших дій – і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні.

Президент також заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних і прифронтових регіонів щодо поточної ситуації, основних ризиків, ключових потреб і дав відповідні доручення.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на передовій на Харківщині тривають оборонні бої та жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги.

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