П’ять європейських країн постачатимуть Україні електроенергію

Через дефіцит електроенергії по всій Україні діють графіки відключення світла.

Україна зіткнулася зі значним дефіцитом електроенергії, через що у всіх регіонах застосовуються графіки відключень світла. Щоб вирішити цю проблему, планується імпорт електроенергії з країн-сусідів, таких як Румунія, Словаччина, Польща, Угорщина та Молдова. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

«Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр «Укренерго» довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону. Сьогодні, 16 травня, з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень», - йдеться в заяві.

Наразі без електропостачання знаходяться 446 населених пунктів. Через воєнні дії сталися нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях. Технічні проблеми також призвели до знеструмлення у Київській, Одеській та Сумській областях.

Як ми писали, в Києві 16 травня немає світла, а дізнатися про графіки на сайті YASNO неможливо, тому що сайт не працює.

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