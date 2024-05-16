Пять европейских стран будут поставлять Украине электроэнергию

Из-за дефицита электроэнергии по всей Украине действуют графики отключения света.

Украина столкнулась со значительным дефицитом электроэнергии, из-за чего во всех регионах применяются графики отключений света. Чтобы решить эту проблему, планируется импорт электроэнергии из стран-соседей, таких как Румыния, Словакия, Польша, Венгрия и Молдова. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

«Большую часть суток в энергосистеме сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Диспетчерский центр «Укрэнерго» довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона. Сегодня, 16 мая, с 00:00 во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений", - говорится в заявлении.

Сейчас без электроснабжения находятся 446 населенных пунктов. Из-за военных действий произошли новые обесточивания в Донецкой, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. Технические проблемы также привели к обесточиванию в Киевской, Одесской и Сумской областях.

Как мы писали, в Киеве 16 мая нет света, а узнать о графиках на сайте YASNO невозможно, потому что сайт не работает.

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