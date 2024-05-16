В Киеве разоблачили директора энергокомпании на махинациях с завышением цен на свет на 67 млн гривен

Директора одной из киевских энергоснабжающих компаний разоблачили на продаже электроэнергии по завышенным ценам.

Директор энергоснабжающей компании в Киеве стал фигурантом дела о завладении более чем 67 миллионами гривен из государственного бюджета. Полицейские объявили директору о подозрении, ему грозит до 12 лет заключения за схему продажи электрической энергии по завышенным ценам.

По данным полиции Киева, в начале 2022 года компания заключила договор на поставку электроэнергии с учреждением Государственного агентства водных ресурсов по завышенным ценам. Директор искусственно завысил стоимость электроэнергии в документах, что позволило ему незаконно завладеть суммой в 67 228 000 гривен из государственного бюджета.

Полиция сообщила фигуранту о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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