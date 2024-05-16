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У Києві викрили директора енергокомпанії на махінаціях зі завищенням цін на світло на 67 млн гривень

15:12, 16 травня 2024
Директора однієї з київських енергопостачальних компаній викрили на продажі електроенергії за завищеними цінами.
У Києві викрили директора енергокомпанії на махінаціях зі завищенням цін на світло на 67 млн гривень
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Директор енергопостачальної компанії у Києві став фігурантом справи про заволодіння більш як, ніж 67 мільйонами гривень з державного бюджету. Поліцейські оголосили директору про підозру, йому загрожує до 12 років ув’язнення за схему продажу електричної енергії за завищеними цінами.

За даними поліції Києва, на початку 2022 року компанія уклала договір на постачання електроенергії з установою Державного агентства водних ресурсів за завищеними цінами. Директор штучно завищив вартість електроенергії у документах, що дозволило йому незаконно заволодіти сумою у 67 228 000 гривень з державного бюджету.

Поліція повідомила фігурантові про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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