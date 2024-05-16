Сервисные центры МВД возобновили услугу по заказу индивидуальных номерных знаков

Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн – в Кабинете водителя.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что популярные среди водителей индивидуальные номерные знаки снова доступны для заказа. Сервисные центры МВД возобновили услугу, которая была временно приостановлена.

Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн – в Кабинете водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой удобный сервисный центр МВД.

Индивидуальный номерной знак – это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись уникальна и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов – от трех до шести символов – от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв.

Стоимость услуги:

спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей – 204 грн;

спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов – 92,4 грн.;

три символа (минимальный заказ) – 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;

графический элемент – 500 грн.

Получить индивидуальный номерной знак можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой в отделение «Новой Почты». Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак можно в Главном сервисном центре МВД в Киеве – в управлении стандартизации по адресу ул. Мечты, 19.

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

За дополнительной консультацией обращайтесь в профильный отдел по телефону: (044) 374-13-67 или (044) 374-13-68.

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