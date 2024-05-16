Київ відключають від світла, графіки відключень невідомі

На сайті ДТЕК Київські електромережі відсутня інформація, коли та на який період відключають світло у Києві.

У Києві 16 травня немає світла в багатьох районах. На сайті ДТЕК Київські електромережі вказано, що у столиці відбуваються обмеження електропостачання згідно стабілізаційних графіків за розпорядженням НЕК Укренерго.

Зазначимо, що ще 15 травня в Укренерго попереджали, що відключення світла Києві можливі з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00.

При цьому в YASNO наголошують, що в новому графіку проміжки 2-4-3 години, а не 2-3-4 години, як це було раніше.

Нагадаємо, що в Укренерго причиною називають наслідки попередніх обстрілів об’єктів енергосистеми.

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