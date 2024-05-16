Графіки відключення електроенергії запроваджено по всій території України, - Укренерго

16 травня в усіх областях діють погодинних відключень світла.

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У четвер, 16 травня, в усіх областях запроваджено погодинні графіки відключення світла. Про це повідомляє Укренерго.

За інформацією Укренерго, з 00:00 і протягом доби 16 травня діятимуть графіки погодинних відключень світла для побутових і промислових споживачів.

Причина – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки ракетно-дронових атак по українській енергосистемі з 22 березня.

Зазначається, що Диспетчерський центр Укренерго вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Слід відмітити, що чітки графіки для кожної області наразі не розроблені.

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