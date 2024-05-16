За 6-7 тисяч доларів відправляв ухилянтів до Угорщини: на Закарпатті судитимуть переправника

У зловмисника арештовано автомобіль «BMW X7», який чоловік використовував у протиправній діяльності, а також його майно.

На Закарпатті правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця Мукачево за фактом незаконного переправлення групи осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили причетність чоловіка до механізму незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Угорщини. Разом зі спільниками, особи яких встановлюють, він знаходив «клієнтів» і домовлявся про усі деталі подальшого незаконного маршруту.

Чоловіків переправляли до Угорщини в групі, середня вартість «подорожі» становила 6-7 тисяч доларів США з особи.

Наприкінці лютого цього року прикордонники Мукачівського загону виявили на Хустщині чотирьох чоловіків, які планували в обхід пунктів пропуску дістатися території країн ЄС. Було встановлено, що організацією їх переправлення займався обвинувачений мукачівець.

У межах кримінального провадження арештовано автомобіль «BMW X7», який чоловік використовував у протиправній діяльності, а також майно останнього – житловий будинок і земельну ділянку під ним.

Обвинувальний акт скеровано до Мукачівського міськрайонного суду.

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