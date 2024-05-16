У Львові 40-річна жінка народила 11-ту дитину

На світ з’явився хлопчик.

У Львові 40-річна жінка Галина Цибак народила 11-ту дитину - хлопчика вагою 4,150 кілограма. Про це повідомляється на сторінці Львівської обласної клінічної лікарні у Facebook.

За словами акушера-гінеколога, пологи пройшли без ускладнень. Це третій син у Галини.

"Найстаршій донечці 20 років, а найменшому хлопчику кілька днів від народження. Це наш третій хлопчик, ще маємо у сімʼї 8 дівчаток. Наша родина найбільша у селі Вовче - аж 11 дітей", - розповіла жінка.

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