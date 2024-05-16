Обіцяв домовитись з ВЛК щодо довідки про непридатність до військової служби: викрито ділка

Правоохоронці встановили причетність харків’янина до протиправної схеми з підготовки та видачі чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами.

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 56-річному чоловіку за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, правоохоронці встановили причетність харків’янина до протиправної схеми з підготовки та видачі чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами.

За даними слідства, офіційно ніде не працюючий мешканець Харкова брав гроші з військовозобов’язаних за «допомогу» в ухиленні від призову. Ділок обіцяв «домовитись» зі співробітниками військово-лікарської комісії щодо виготовлення довідки про непридатність до проходження військової служби. Оплату за свої «послуги» чоловік вимагав переказувати на банківську картку.

Підозрюваний зазначав, що процес прискорення оформлення медичної документації триватиме близько двох місяців, а також запевняв, що з цією довідкою військовозобов’язаний зможе безперешкодно виїхати за кордон.

14 травня цього року під час одержання чергової з частин суми оплати «послуг» у розмірі 3500 доларів США від одного з «клієнтів» ділка було затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми, «клієнтів», які скористалися «послугами» ділка, а також точна сума, як він брав за свої «послуги».

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