Практика судів
  1. В Україні

Обіцяв домовитись з ВЛК щодо довідки про непридатність до військової служби: викрито ділка

07:18, 16 травня 2024
Правоохоронці встановили причетність харків’янина до протиправної схеми з підготовки та видачі чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами.
Обіцяв домовитись з ВЛК щодо довідки про непридатність до військової служби: викрито ділка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 56-річному чоловіку за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, правоохоронці встановили причетність харків’янина до протиправної схеми з підготовки та видачі чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами.

За даними слідства, офіційно ніде не працюючий мешканець Харкова брав гроші з військовозобов’язаних за «допомогу» в ухиленні від призову. Ділок обіцяв «домовитись» зі співробітниками військово-лікарської комісії щодо виготовлення довідки про непридатність до проходження військової служби. Оплату за свої «послуги» чоловік вимагав переказувати на банківську картку.

 Підозрюваний зазначав, що процес прискорення оформлення медичної документації триватиме близько двох місяців, а також запевняв, що з цією довідкою військовозобов’язаний зможе безперешкодно виїхати за кордон.

 14 травня цього року під час одержання чергової з частин суми оплати «послуг»  у розмірі 3500 доларів США від одного з «клієнтів» ділка було затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до зазначеної схеми, «клієнтів», які скористалися «послугами» ділка, а також точна сума, як він брав за свої «послуги».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ухвала слідчого судді, якою військовій частині передано майно – речові докази, не передбачена КПК, а тому підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Апеляційний суд, відмовляючи у перевірці законності ухвали слідчого судді, не зважив на те, що слідчий суддя, вирішуючи долю речових доказів і передаючи їх військовій частині, постановив судове рішення, яке не передбачене КПК.

Право на відстрочку можна реалізувати лише до моменту набуття статусу військовослужбовця – Верховний Суд

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване шляхом активних дій та оформлення цієї відстрочки уповноваженим органом – зокрема, ТЦК.

На держслужбі і в органах місцевого самоврядування катастрофічно не вистачає фахівців – НАДС

У Агентстві вважають, що необхідна конкурентна заробітна плата, а також потрібно залучити на держслужбу молодь.

Чоловік при перетині кордону пред’явив довідку ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку, але його не пропустили через реакцію системи Гарт-1 – що вирішив Верховний Суд

Наявність чи збіг інформації про особу в оперативних базах даних системи «Гарт-1» автоматизовано забороняє особі право перетину державного кордону, незважаючи на довідку ВЛК про непридатність – Верховний Суд.

Нові кандидати на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів: Михайло Смокович та Андрій Овсієнко

На дві посади суддів Конституційного Суду претендують голова Касаційного адмінсуду, екс-голова Ради правосуддя та ще 14 кандидатів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва