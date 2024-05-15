рф знову готується направити військову техніку до Білорусі

Білоруська залізниця знову готується до прийому російських військових ешелонів з військовою технікою, боєприпасами та особовим складом.

росія ймовірно знову планує перекинути свою військову техніку до Білорусі. До прийому ешелонів вже готуються "Білоруська залізниця". Про це повідомляє Спільнота залізничників Білорусі.

Як повідомляється, залізниця готується до прийому російських військових ешелонів з військовою технікою, боєприпасами та особовим складом зс рф. Вже вживаються заходи щодо забезпечення таємності цих військових перевезень.

Крім того, до Білорусі можуть направити ешелони з українських територій, які тимчасово перебувають під окупацією.

Раніше ми писали, що Білорусь перевірить носії тактичної ядерної зброї.

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