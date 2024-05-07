Білорусь перевірить носії тактичної ядерної зброї

Самопроголошений президент Білорусі наказав перевірити тактичні ядерні засоби.

Джерело фото: RFI

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав провести раптову перевірку носіїв тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє агентство БелТА.

Згідно з повідомленням, під час перевірки будуть оцінюватися готовність та ефективність дивізіону оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" та ескадрильї літаків Су-25. Час проведення перевірки встановить Лукашенко, проте не було уточнено, на який період часу вона розрахована.

Міністр оборони Білорусі, генерал-лейтенант Віктор Хренін, зазначив, що ця перевірка передбачає оцінку всього комплексу заходів - від планування до застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами. Очікується, що перевірка буде проведена відповідно до встановленого регламенту часу, анонсували пропагандисти.

«Сьогодні було доручено розпорядження від Головнокомандувача Збройних Сил Білорусі на проведення раптової перевірки сил та засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї. У готовність до виконання завдань за призначенням наводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" та ескадрилья літаків Су-25. Перевірку буде проведено у відповідності з регламентом часу, встановленим Головнокомандувачем. Під час неї буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами», - прокоментував міністр оборони Білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін.

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