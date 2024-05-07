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Беларусь проверит носители тактического ядерного оружия

21:43, 7 мая 2024
Самопровозглашенный президент Беларуси приказал проверить тактические ядерные средства.
Беларусь проверит носители тактического ядерного оружия
Источник фото: RFI
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал провести внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия. Об этом сообщает агентство БелТА.

Согласно сообщению, во время проверки будут оцениваться готовность и эффективность дивизиона оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрильи самолетов Су-25. Время проведения проверки установит Лукашенко, однако не было уточнено, на какой период времени она рассчитана.

Министр обороны Беларуси, генерал-лейтенант Виктор Хренин, отметил, что эта проверка предусматривает оценку всего комплекса мероприятий - от планирования до применения ударов тактическими ядерными боеприпасами. Ожидается, что проверка будет проведена в соответствии с установленным регламентом времени, анонсировали пропагандисты.

"Сегодня было поручено распоряжение от Главнокомандующего Вооруженных Сил Беларуси на проведение внезапной проверки сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по назначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Проверка будет проведена в соответствии с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. Во время нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами", - прокомментировал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.

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