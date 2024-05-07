НАПК: мэр Очакова во время войны купил квартиру в Испании стоимостью более 5 млн гривен

Кроме того, должностное лицо от матери получил в подарок наличные деньги на более чем 12 млн грн, законные доходы которой с 1998 года составляли всего немногим больше 580 тысяч гривен.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что провело полные проверки деклараций очаковского городского головы, по результатам которых были выявлены признаки незаконного обогащения на более чем 12 млн грн и признаки декларирования недостоверных сведений на более чем 3 млн грн.

В НАПК отметили, что по результатам установленных фактов составили обоснованные выводы по ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию) и направили их в Национальную полицию.

В частности, НАПК установило, что во время войны в 2022 году чиновник вместе с женой приобрели в собственность квартиру в Испании площадью 122,31 кв. м стоимостью более 5 млн грн. Кроме того, он получил якобы от матери подарки в виде наличных денег на более чем 12 млн грн.

Подаренные средства значительно превышают законные доходы матери, которые с 1998 составляли всего чуть более 580 тыс. грн, пишут в НАПК.

Доходы городского головы Очакова и его супруги из подтвержденных источников также не позволяли приобрести квартиру в Испании за счет собственных средств, поясняют в НАПК.

Более того, должностное лицо в декларации, среди прочего, отметил рост в отчетном периоде денежных активов на 2 млн грн, законность источников происхождения которых не подтвердил во время проверки.

Во время полной проверки деклараций установлено также, что супруга должностного лица получила на свой банковский счет более 300 тыс. грн от физического лица-предпринимателя, который неоднократно выполнял работы и оказывал услуги Очаковскому городскому совету.

В НАПК пишут, что чиновник сообщил, что эти средства были получены якобы на приобретение автомобиля для Очаковского городского совета. Однако, добавляют в Нацагентстве, эти утверждения были опровергнуты в ходе проверки.

«Указанные средства жена потратила на собственные нужды, в частности, на приобретение одежды», - отмечают в НАПК.

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