Практика судів
  1. В Україні

НАЗК: мер Очакова під час війни купив квартиру в Іспанії вартістю понад 5 млн гривень

21:29, 7 травня 2024
Крім того, посадовець від матері отримав у подарунок готівку на понад 12 млн грн, законні доходи якої з 1998 року становили всього трохи більше 580 тисяч грн.
НАЗК: мер Очакова під час війни купив квартиру в Іспанії вартістю понад 5 млн гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснило повні перевірки декларацій очаківського міського голови, за результатами яких було виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 12 млн грн та ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3 млн грн.

У НАЗК зазначили, що за результатами встановлених фактів склали обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направили їх до Національної поліції.

Зокрема, НАЗК встановило, що під час війни у 2022 році посадовець разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн. Крім того, він отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн.

Подаровані кошти значно перевищують законні доходи матері, які з 1998 року становили всього трохи більше 580 тис. грн, пишуть в НАЗК.

Доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не давали змоги придбати квартиру в Іспанії за рахунок власних коштів, пояснюють у НАЗК.

Більше того, посадовець у декларації, серед іншого, зазначив про зростання у звітному періоді грошових активів на 2 млн грн, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки.

Під час повної перевірки декларацій встановлено також, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради. 

У НАЗК пишуть, що посадовець повідомив, що ці кошти були отримані нібито на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Однак, додають у Нацагентстві, ці твердження були спростовані під час перевірки.

«Зазначені кошти дружина витратила на власні потреби, зокрема на придбання одягу», - зазначають у НАЗК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чого кандидатам на посади суддів очікувати від практичних завдань під час конкурсів на посади суддів: позиція ВККС

Комісія не вимагатиме від учасників конкурсу написання наукових трактатів - необхідно написати зрозуміле судове рішення з вирішенням поставленої у завданні проблеми і якісною мотивацією постановленого рішення.

Чоловік вважав, що наявність у нього відстрочки завдяки бронюванню унеможливлює вручення йому «мобілізаційної» повістки – що вирішив апеляційний суд

Чи впливає наявність бронювання від Мінекономіки на можливість вручення особі «мобілізаційної» повістки, пояснив у своєму рішенні Шостий апеляційний адміністративний суд.

Прокурор вважав, що участь обвинуваченого з використанням власних технічних засобів у судовому засіданні в режимі відеоконференції суперечить КПК — що вирішив ВС

Як підкреслив Касаційний кримінальний суд, судове провадження може здійснюватися в режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду, і за допомогою власних технічних засобів.

Як і що відбувається насправді з конкурсами в апеляційні суди та Вищий антикорупційний суд: розповідають члени ВККС

У ВККС розповіли «Судово-юридичній газеті», чого очікувати від ВККС у найближчі місяці та як Комісія готується до конкурсних процедур.

Як кандидати на посади суддів апеляційних судів та ВАКС будуть складати тестові завдання: коментар ВККС

Тестові завдання будуть оприлюднені разом з відповідями, а виконувати їх будуть кандидати одразу на комп’ютерах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду