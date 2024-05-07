НАЗК: мер Очакова під час війни купив квартиру в Іспанії вартістю понад 5 млн гривень

Крім того, посадовець від матері отримав у подарунок готівку на понад 12 млн грн, законні доходи якої з 1998 року становили всього трохи більше 580 тисяч грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснило повні перевірки декларацій очаківського міського голови, за результатами яких було виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 12 млн грн та ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3 млн грн.

У НАЗК зазначили, що за результатами встановлених фактів склали обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та направили їх до Національної поліції.

Зокрема, НАЗК встановило, що під час війни у 2022 році посадовець разом із дружиною набули у власність квартиру в Іспанії площею 122,31 кв. м вартістю понад 5 млн грн. Крім того, він отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн.

Подаровані кошти значно перевищують законні доходи матері, які з 1998 року становили всього трохи більше 580 тис. грн, пишуть в НАЗК.

Доходи міського голови Очакова та його дружини із підтверджених джерел також не давали змоги придбати квартиру в Іспанії за рахунок власних коштів, пояснюють у НАЗК.

Більше того, посадовець у декларації, серед іншого, зазначив про зростання у звітному періоді грошових активів на 2 млн грн, законність джерел походження яких не підтвердив під час перевірки.

Під час повної перевірки декларацій встановлено також, що дружина посадовця отримала на свій банківський рахунок понад 300 тис. грн від фізичної особи-підприємця, який неодноразово виконував роботи та надавав послуги для Очаківської міської ради.

У НАЗК пишуть, що посадовець повідомив, що ці кошти були отримані нібито на придбання автомобіля для Очаківської міської ради. Однак, додають у Нацагентстві, ці твердження були спростовані під час перевірки.

«Зазначені кошти дружина витратила на власні потреби, зокрема на придбання одягу», - зазначають у НАЗК.

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