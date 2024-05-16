Чоловік, який до смерті забив свою співмешканку монтувалкою, постав перед судом

Під час вживання алкоголю між співмешканцями виник конфлікт, який закінчився вбивством.

Фото ілюстративне, джерело фото: allkharkov.ua

На Київщині суд визнав винним чоловіка у вбивстві своєї співмешканки. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Зловмиснику призначено покарання - 10 років позбавлення волі.

Зазначається, що у жовтні 2022 року в одному з приватних будинків Броварського району під час вживання алкоголю між співмешканцями виник конфлікт. Засуджений схопив металеву монтувалку та наніс потерпілій 4 удари по голові. Від отриманих травм жінка померла на місці злочину.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Раніше ми писали, що в Одесі чоловік вбив 16-річного підлітка за відмову закурити.

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