Практика судів
  1. В Україні

В Одесі чоловік вбив 16-річного підлітка за відмову закурити

07:18, 9 травня 2024
Поліцейські оперативно затримали 24-річного зловмисника.
В Одесі чоловік вбив 16-річного підлітка за відмову закурити
Джерело фото: od.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі 16-річний підліток був вбитий після того, як відмовився дати закурити. За даними Головного управління Національної поліції в Одеській області, злочин вчинив 24-річний чоловік, якому вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

Подія трапилася 6 квітня увечері на вулиці Варненській, коли двоє неповнолітніх однолітків спішно йшли додому. По дорозі їх зупинили два молоді чоловіки, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика та запросили закурити. Підлітки відмовилися, що спричинило словесну перепалку та штовханину.

Один із нападників побив одного з підлітків, а другий, під час сутички, вдарив його ножем у груди. Коли побитий хлопець повернувся, його друг лежав на землі у крові, а нападники вже зникли. Незабаром підліток помер від отриманих травм.

Поліція оперативно затримала 24-річного жителя Харкова, який визнав свою причетність до злочину. Зловмисник вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві, за яке йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Усі учасники події вже ідентифіковані, а поліція розпочала провадження за фактом побиття другого підлітка. Слідство триває, а правоохоронні органи забезпечують надійний захист містян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Наркозалежного військовослужбовця побили інші військові, після чого він втік: що вирішив суд

Чергова драма сталася на Запоріжжі, а військовослужбовець-втікач отримав 5 років позбавлення волі.

Мобілізація засуджених – хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити

Чи зможуть потім звільнити з військової служби осіб, до яких застосували умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, та чи матимуть вони право на відпустку.

Пенсійна реформа буде запроваджена, бо солідарна система вже не здатна забезпечити утримання 10,2 млн пенсіонерів – Верховна Рада

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про накопичувальне пенсійне забезпечення.

«Ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно

Завдяки цифровізації військового обліку буде видно, де людина працює, а штрафи зможуть виписати заочно – тож згодом зменшиться необхідність фізично шукати ухилянтів.

Володимир Зеленський вперше з 2022 року призначив суддів: список

На посади суддів призначено 116 суддів – це колишні судді-«п’ятирічки», учасники добору 2017 року та учасники попередніх доборів на посади суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області