В Одесі чоловік вбив 16-річного підлітка за відмову закурити

Поліцейські оперативно затримали 24-річного зловмисника.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

В Одесі 16-річний підліток був вбитий після того, як відмовився дати закурити. За даними Головного управління Національної поліції в Одеській області, злочин вчинив 24-річний чоловік, якому вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві.

Подія трапилася 6 квітня увечері на вулиці Варненській, коли двоє неповнолітніх однолітків спішно йшли додому. По дорозі їх зупинили два молоді чоловіки, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика та запросили закурити. Підлітки відмовилися, що спричинило словесну перепалку та штовханину.

Один із нападників побив одного з підлітків, а другий, під час сутички, вдарив його ножем у груди. Коли побитий хлопець повернувся, його друг лежав на землі у крові, а нападники вже зникли. Незабаром підліток помер від отриманих травм.

Поліція оперативно затримала 24-річного жителя Харкова, який визнав свою причетність до злочину. Зловмисник вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві, за яке йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Усі учасники події вже ідентифіковані, а поліція розпочала провадження за фактом побиття другого підлітка. Слідство триває, а правоохоронні органи забезпечують надійний захист містян.

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