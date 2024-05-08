Мін’юст подав позов до суду щодо застосування санкцій до російського олігарха Верховського

Позов про застосування санкцій до Олександра Верховського подали до ВАКС.

У середу, 8 травня, Міністерство юстиції України повідомило, що подало до Вищий антикорупційний суд позов про застосування до Олександра Верховського санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

У відомстві зазначають, що Верховський Олександр Григорович є російським підприємцем, який в період з 2012 по 2017 роки був членом ради федерації федеральних зборів російської федерації, де представляв законодавчий (представницький) орган державної влади Сахалінської області російської федерації. Наразі Верховський є членом російської партії «єдина росія».

Як член ради федерації федеральних зборів рф, Верховський у 2014 році проголосував за введення збройних сил рф на територію України, а сьогодні підтримує повномасштабне військове вторгнення рф на територію України, додають у Мін’юсті.

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