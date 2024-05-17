Практика судов
  1. В Украине

Нет с собой военного билета: какие могут быть последствия с 18 мая

12:30, 17 мая 2024
Отсутствие с собой или отказ предъявить военно-учетный документ будет наказываться штрафом.
Нет с собой военного билета: какие могут быть последствия с 18 мая
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 18 мая, в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Согласно новому закону мужчины должны носить с собой военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Какие будут последствия, если этого документа не последует, пишет ТСН.

"Ответственность за отсутствие военно-учетного документа. Первая ситуация - в соответствии с частью 6 статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливается обязанность для всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетный документ являть его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского. Отсутствие с собой или отказ предъявить военно-учетный документ будет прямым нарушением требований части 6 статьи 22 упомянутого Закона, являющегося следствием привлечения к админответственности по части 2 статьи 210-1 Кодекса об админправонарушениях - нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период. То есть штраф от 17 000 грн до 25 500 грн", - сказал адвокат в комментарии изданию.

Также он обрисовал другую ситуацию. Если повестка вручалась, но мужчина не явился в ТЦК, его могут задержать и доставить в ТЦК.

"Если полицейский обнаружит, что гражданину ранее вручалась повестка, но тот не явился в ТЦК, или установит иное нарушение правил военного учета, то он будет иметь право задержать и доставить такое лицо в ТЦК, где глава выносит постановление о привлечении за это лицо". статьей 210 или 210-1 Кодекса об админправонарушениях Вы должны помнить - полицейский может только выявить нарушения, а решение о вынесении постановления и наложении штрафа принимает исключительно глава ТЦК в соответствии с требованиями части 2 статьи 235 Кодекса об админправонарушениях, - пояснил адвокат.

После 18 мая, если у гражданина во время проверки будет обнаружено отсутствие военно-учетного документа, у ТЦК возникает формальное право на составление постановления и наложение штрафа в размере до 25 500 грн.

Напомним, с 18 мая на границе у мужчин будут проверять военно-учетные документы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Кроме того, в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Личному составу нужно отдохнуть, а подразделение необходимо доукомплектовать – военнослужащий объяснил, почему отказывается форсировать Днепр, но получил год дисциплинарного батальона

Морской пехотинец не согласился с приказом командира на форсирование реки Днепр, поскольку счел, что после понесенных потерь рота не сможет успешно выполнить приказ.

Правительство ввело ограничения на работу онлайн-казино в Украине

Кабмин ввел ограничение на рекламу азартных игр с использованием символики ВСУ.

Кабмин изменил порядок бронирования работников предприятий, предоставляющих ИТ-услуги, и определил Минцифры ответственным органом

Работники предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре, определенные Минцифры критически важными в сфере цифровизации, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Верховный Суд высказался об исчислении срока обращения в суд о компенсации утраты части пенсии в связи с нарушением сроков ее выплаты

Получение письма от ГУ Пенсионного фонда в ответ на заявление не меняет время, с которого такое лицо должно было узнать о нарушении своих прав, а свидетельствует о времени, когда лицо начало совершать активные действия по реализации своего права на получение компенсации – с указанной даты не может начинаться отсчет срока обращения с иском в суд.

Верховный Суд подчеркнул преждевременность постановления о наложении штрафа в случае, если резолютивная часть судебного решения нечеткая по содержанию

В случае, если резолютивная часть судебного решения нечеткая и непонятная как для лиц, в отношении которых он принят, то решение исполнителя о применении к должнику мер воздействия в виде штрафа в связи с невыполнением им этого решения является преждевременным – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді