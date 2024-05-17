Нет с собой военного билета: какие могут быть последствия с 18 мая

Отсутствие с собой или отказ предъявить военно-учетный документ будет наказываться штрафом.

В субботу, 18 мая, в Украине вступает в силу новый закон о мобилизации. Согласно новому закону мужчины должны носить с собой военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Какие будут последствия, если этого документа не последует, пишет ТСН.

"Ответственность за отсутствие военно-учетного документа. Первая ситуация - в соответствии с частью 6 статьи 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливается обязанность для всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет иметь при себе военно-учетный документ являть его по требованию уполномоченного представителя ТЦК или полицейского. Отсутствие с собой или отказ предъявить военно-учетный документ будет прямым нарушением требований части 6 статьи 22 упомянутого Закона, являющегося следствием привлечения к админответственности по части 2 статьи 210-1 Кодекса об админправонарушениях - нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период. То есть штраф от 17 000 грн до 25 500 грн", - сказал адвокат в комментарии изданию.

Также он обрисовал другую ситуацию. Если повестка вручалась, но мужчина не явился в ТЦК, его могут задержать и доставить в ТЦК.

"Если полицейский обнаружит, что гражданину ранее вручалась повестка, но тот не явился в ТЦК, или установит иное нарушение правил военного учета, то он будет иметь право задержать и доставить такое лицо в ТЦК, где глава выносит постановление о привлечении за это лицо". статьей 210 или 210-1 Кодекса об админправонарушениях Вы должны помнить - полицейский может только выявить нарушения, а решение о вынесении постановления и наложении штрафа принимает исключительно глава ТЦК в соответствии с требованиями части 2 статьи 235 Кодекса об админправонарушениях, - пояснил адвокат.

После 18 мая, если у гражданина во время проверки будет обнаружено отсутствие военно-учетного документа, у ТЦК возникает формальное право на составление постановления и наложение штрафа в размере до 25 500 грн.

Напомним, с 18 мая на границе у мужчин будут проверять военно-учетные документы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Кроме того, в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

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