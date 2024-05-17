У Києві з 18 травня ЦНАПи починають приймати військовозобов’язаних для оновлення даних

З 18 травня військовозобов'язані зможуть оновити дані через ЦНАП — які документи мати з собою.

Директорка Департаменту ЦНАП Київської міської державної адміністрації Наталія Шамрай повідомила, що Центри надання адміністративних послуг столиці уже підключили до бази і вони зможуть працювати для оновлення даних від військовозобов’язаних.

«Завтра з 9:00 до 18:00 всі ЦНАПи Києва готові приймати військовозобов'язаних, щоб вони могли оновити свої дані», - повідомила вона.

За словами Шамрай, звернутись за послугою можуть усі охочі, нікому не відмовлятимуть, та додала, що ЦНАПи столиці до системи підключені.

«Система буде ідентифікувати клієнтів. … Якщо система буде не пропускати з якигось причин, тоді будемо з’ясовувати та вирішувати питання, куди звернутись», - сказала вона.

Директорка департаменту додала, що в Києві до системи підключені майже 300 адміністраторів ЦНАПів.

При зверненні до ЦНАП військовозобов’язаний має бути присутнім особисто та мати із собою посвідчення особи, військовий квиток або приписне посвідчення.

Раніше ЗМІ писали, що військовозобов’язані не зможуть оновити дані у ЦНАПах, тому що уряд досі не надав доступ до баз.

«Судово-юридична газета» повідомляла про те, що Кабінет Міністрів продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою Уряду № 76.

Зазначимо, що 18 травня набуде чинності Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Як пояснив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко, наразі Уряд працює над розробкою відповідних урядових актів.

«Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами», - зазначив Ігор Фоменко.

Нагадаємо, у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки пояснили, чому може бути так, що працівник підприємства заброньований, але при оновленні даних у ТЦК та проходженні ВЛК отримав повістку.

Додамо, з 18 травня на кордоні у чоловіків перевірятимуть військово-облікові документи.

Крім того, у Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

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