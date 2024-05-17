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В Киеве с 18 мая ЦНАУ начинают принимать военнообязанных для обновления данных

10:00, 17 мая 2024
С 18 мая военнообязанные смогут обновить данные через ЦНАУ — какие документы иметь с собой.
В Киеве с 18 мая ЦНАУ начинают принимать военнообязанных для обновления данных
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Директор Департамента ЦНАУ Киевской городской государственной администрации Наталья Шамрай сообщила, что Центры предоставления административных услуг столицы уже подключили к базе и смогут работать для обновления данных от военнообязанных.

 «Завтра с 9:00 до 18:00 все ЦНАУ Киева готовы принимать военнообязанных, чтобы они могли обновить свои данные», - сообщила она.

По словам Шамрай, обратиться за услугой могут все желающие, никому не отказываться, и добавила, что ЦНАУ столицы к системе подключен.

«Система будет идентифицировать клиентов. …Если система будет не пропускать по каким-либо причинам, тогда будем выяснять и решать вопросы, куда обратиться», - сказала она.

Директор департамента добавила, что в Киеве к системе подключены почти 300 администраторов ЦНАУ.

При обращении в ЦНАУ военнообязанный должен присутствовать лично и иметь удостоверение личности, военный билет или приписное удостоверение.

Ранее СМИ сообщали, что военнообязанные не смогут обновить данные в ЦПАУ, потому что правительство до сих пор не предоставило доступ к базам.

«Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Отметим, что 18 мая вступит в силу Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающий изменения в законодательстве по бронированию военнообязанных. Как пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко, сейчас Правительство работает над разработкой соответствующих правительственных актов.

«В то же время, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, мы продлеваем сроки действия отсрочек на месяц. В дальнейшем предприятия сбудут иметь возможность бронировать работников уже по обновленным правилам», - отметил Игорь Фоменко.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности объяснили, почему может быть так, что работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку.

Добавим, с 18 мая на границе у мужчин будут проверять военно-учетные документы.

Кроме того, в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

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