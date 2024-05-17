В Пентагоне сообщили, может ли Украина бить оружием от США по территории рф

Украина может использовать оружие от США только в пределах своей территории – Пентагон.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в ведомстве не изменили своей позиции по применению Украиной оружия, которое предоставляет США. Об этом она сказала во время брифинга.

У спикера спросили, изменили ли США свой подход, который заключается в том, что Украина может применять американское оружие только в пределах своей территории, после начала наступления рф в Харьковской области.

Сингх ответила, что позиция США осталась неизменной.

«Да, мы не изменили свою позицию. Мы считаем, что оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию», – отметила представительница Пентагона.

Она добавила, что США сделали свои просьбы на этот счет «достаточно публичными».

Сингх отметила, что глава Пентагона Ллойд Остин в своих разговорах с украинским министром обороны Рустемом Умеровым обсуждает, как лучше использовать предоставленные средства.

«И мы считаем, что это (должно быть) в пределах украинской территории», – добавила она.

Ранее Блинкен ответил на использование оружия США для ударов по рф.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призыв США не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что не видит причины для такого действия. Он отметил, что бомбардировки и пожары на таких объектах могут повлиять на российский энергетический рынок, а не на мировой.

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