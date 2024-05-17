17 мая: какой сегодня праздник и главные события

17 мая празднуют Всемирный день электросвязи и информационного общества

Фото: facts.net

В пятницу, 17 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

17 мая в Украине и мире празднуют Международный день телефона доверия для детей. Это важное событие, которое повышает осведомленность о телефонах помощи детям и их роли в защите прав детей во всем мире. В этот день признаются усилия детских телефонных организаций и профессионалов, работающих над поддержкой и защитой детям.

Также 17 мая Международный день виртуальных помощников. Праздник выпадает на третью пятницу мая. Большинство хоть раз пользовалось виртуальным помощником, а часть человечества использует их регулярно. Цифровые виртуальные ассистенты помогают планировать денек, организовывать дела и находить нужную информацию.

А еще 17 мая День исчезающих видов. Это важное экологическое событие привлечь внимание к серьезности проблемы вымирания животных и растений. В общей сложности на планете более 5 тысяч видов растений и животных находятся на грани окончательного вымирания.

17 мая Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе. Это важное событие предназначено для привлечения внимания к сложности этого наследственного заболевания, влияющего на нервную систему, кожу, костную ткань и иногда внутренние органы. Нейрофиброматоз – это группа заболеваний, имеющих однотипные клинические проявления. Они включают в себя поражение нервной системы, кожи, реже костной ткани, глаз и иногда внутренних органов. Это наследственное заболевание с аутосомно-доминантным моногенным типом подражания.

Также 17 мая Международный день борьбы с гомофобией. Эта дата выбрана в память о решении Всемирной организации здравоохранения 1990 г., когда гомосексуальность была исключена из списка психических заболеваний.

А еще 17 мая Всемирный день пульмонолога. Этот медицинский профессиональный праздник предназначен для чествования врачей-пульмонологов, отвечающих за здоровье легких и дыхательных путей. Основная цель этого дня – благодарность врачам за их нелегкую, ответственную и крайне важную деятельность, а также повышение осведомленности общества об опасности пульмонологических заболеваний и вовлечении в профилактику.

17 мая Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Целью этой цели является повышение осведомленности об артериальной гипертензии, которая является одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к смертности.

Также 17 мая Всемирный день электросвязи и информационного общества. Этот день был установлен в честь годовщины создания Международного союза электросвязи (МСЭ) и подписания первой Международной телеграфной конвенции 1865 года.

А еще 17 мая День рождения Интернета. Он связан с важным событием в истории создания Всемирной Сети – принятием единого стандарта World Wide Web 1991 года. Этот день является символом признания значения Интернета в современном мире, его влияния на коммуникацию, образование, бизнес и развлечения.

Какой сегодня церковный праздник

17 мая в церковном календаре – день памяти апостола от 70 Андроника. Апостол Андроник был одним из 70 учеников Иисуса Христа и упоминается в Новом Завете. Он был родственником апостола Павла и вместе со своей помощницей Иунией (или Юнией) были сподвижниками в апостольских трудах Павла. Андроник проповедовал христианство во многих странах, в частности, в Паннонии, где стал епископом. Он известен тем, что обратил многих язычников в христианство, уничтожал языческие храмы и строил церкви.

Календарь важных событий за 17 мая:

1718 год — британский юрист Джеймс Пакл получает патент на первый в мире пулемет;

1792 год — на Уолл-стрит в Нью-Йорке 24 брокера заключают соглашение («Платановый пакт»), которое полагает начало нью-йоркской бирже;

1861 год — первое в мире туристическое бюро отправляет в поездку первую в мире туристическую группу (из Лондона в Париж);

1877 год — в бостонском офисе устанавливают первый в мире телефонный распределительный щит;

1887 год — начинается первая забастовка шахтеров Донбасса;

1916 год — в Великобритании впервые в мире совершают переход на летнее время;

1928 год — Муссолини создает в Италии Службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад;

1934 год — в Аргентине выходит первый номер украинской газеты «Наш клич»;

1942 год — начинается наступление немецких войск под Харьковом;

1973 год — в Белом доме начинается слушание из Вотергейтского скандала;

1978 год — швейцарская полиция в Лозанне находит останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.

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