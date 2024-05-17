В Киеве ночью снесли храм-МАФ возле Десятинной церкви, фото

Храм-МАФ был незаконно построен в буферной зоне ЮНЕСКО.

Фото из соцсетей

В ночь на 17 мая в Киеве на территории Национального музея истории Украины в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, близ Десятинной церкви, демонтировали незаконную застройку — религиозный МАФ УПЦ мп, передает Медиацентр Украина.

По документам это было три киоска по 20 м кв, откуда появилось название «храм-МАФ».

Постройка сооружения состоялась с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, в эксплуатацию здание в установленном порядке так и не было введено.

Во исполнение решения Хозяйственного суда города Киева от 15 февраля 2023 религиозная община УПЦ мп была обязана самостоятельно демонтировать незаконное сооружение, но проигнорировала это. Неоднократно за невыполнение решения суда на нарушителя налагался штраф, который не уплачивался.

Фото из соцсетей

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.