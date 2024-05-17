У Києві вночі знесли храм-МАФ біля Десятинної церкви, фото

Храм-МАФ був незаконно побудований у буферній зоні ЮНЕСКО.

Фото з соцмереж

У ніч на 17 травня у Києві на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що поблизу Десятинної церкви, демонтували незаконну забудову — релігійний МАФ УПЦ мп, передає Медіацентр Україна.

За документами це були три кіоски по 20 м кв, звідки зʼявилася назва «храм-МАФ».

Зведення споруди відбулось з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена.

На виконання рішення Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року релігійна громада УПЦ МП була зобов’язана самостійно демонтувати незаконну споруду, але проігнорувала це. Неодноразово за невиконання рішення суду на порушника накладався штраф, який не сплачувався.

Фото з соцмереж

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