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Республіканці в Конгресі ухвалили акт, який змусить Байдена відправити зброю до Ізраїлю

09:06, 17 травня 2024
Республіканці звинуватили Джо Байдена в тому, що він повернувся спиною до Ізраїлю.
Республіканці в Конгресі ухвалили акт, який змусить Байдена відправити зброю до Ізраїлю
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У четвер, 16 травня, очолювана республіканцями Палата представників США ухвалила законопроект, який змусить президента Джо Байдена відправити зброю до Ізраїлю, передає Reuters.

Документ про підтримку безпекової допомоги Ізраїлю був схвалений 224 голосами проти 187. Шістнадцять демократів разом з більшістю республіканців проголосували «за», а троє республіканців разом з більшістю демократів виступили проти.

Очікується, що акт не стане законом, але його прийняття підкреслило глибокі розбіжності в США в рік виборів щодо політики Ізраїлю.

Республіканці звинуватили Байдена в тому, що він повернувся спиною до Ізраїлю після того, як зіткнувся з широкими пропалестинськими протестами.

«Це катастрофічне рішення з глобальними наслідками. Очевидно, що це робиться з політичних міркувань, і ми не можемо цього допустити», - сказав спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон.

У свою чергу демократи звинуватили республіканців в політичній грі, заявивши, що вони спотворюють позицію Байдена щодо Ізраїлю.

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