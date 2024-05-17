Республиканцы в Конгрессе приняли акт, который заставит Байдена отправить оружие в Израиль

Республиканцы обвинили Джо Байдена в том, что он повернулся спиной в Израиль.

В четверг, 16 мая, возглавляемая республиканцами Палата представителей США приняла законопроект, который заставит президента Джо Байдена отправить оружие в Израиль, передает Reuters.

Документ о поддержке безопасности Израиля был одобрен 224 голосами против 187. Шестнадцать демократов вместе с большинством республиканцев проголосовали «за», а трое республиканцев вместе с большинством демократов выступили против.

Ожидается, что акт не станет законом, но его принятие подчеркнуло глубокие разногласия в США в год выборов по политике Израиля.

Республиканцы обвинили Байдена в том, что он повернулся спиной в Израиль после столкновения с широкими пропалестинскими протестами.

«Это катастрофическое решение с глобальным последствиям. Очевидно, что это делается по политическим соображениям и мы не можем этого допустить», - сказал спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.

В свою очередь демократы обвинили республиканцев в политической игре, заявив, что они искажают позицию Байдена по отношению к Израилю.

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