В Туапсе беспилотники атаковали НПЗ, возник мощный пожар: видео

В Туапсе после атаки дронов загорелся НПЗ.

В ночь на 17 мая в российском городе Туапсе Краснодарского края дроны атаковали местный НПЗ. В сети показали видео попадания и возгорания на объекте.

Как сообщили местные жители в соцсетях, они слышали взрывы.

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что прилетело 2 беспилотника – "обломки упали на территорию НПЗ", в результате чего возникло возгорание.

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