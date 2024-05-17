Правозащитники призвали Раду не принимать законопроект об ограничении доступа к судебным решениям

Правозащитники отметили, что ограничение доступа к судебным решениям «непропорционально и не соответствует запросу общества».

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада намерена запретить публиковать в Реестре судебные решения по мобилизации и военному учету (законопроект №7033-д).

Правозащитники отмечают, что законопроект еще в 2023 году вызвал беспокойство у общественности, после чего исчез с повестки дня Ради. Однако в 2024 году народные депутаты снова решили поставить его на голосование. И такому решению не помешал вывод Нацагенства по предотвращению коррупции, согласно которому документ имел коррупционные риски, передает Центре прав человека ZMINA.

«Создание судебного реестра в 2006 году было важной частью адаптации украинского законодательства к европейскому. И он по сей день обеспечивает прозрачность украинского судопроизводства. Ограничение доступа к судебным решениям отбросит Украину на десятки лет назад в демократическом продвижении к уровню россии и Беларуси и будет представлять опасность для дальнейшей евроинтеграции», – отметили правозащитники.

Также документ №7033-д предусматривает ряд новшеств, которые правозащитники считают сомнительными как для периода действия военного положения, так и для мирного времени. В частности, во все указанные периоды предлагается ограничить доступ к судебным решениям по делам, представляющим особый общественный интерес. Это касается производств о преступлениях против основ нацбезопасности, охране гостайны, неприкосновенности госграницы, призыва и мобилизации, а также порядка несения военной службы.

«Такое ограничение непропорционально и не соответствует запросу общества. Ведь журналисты, адвокаты, ученые, общественные активисты не смогут узнать обстоятельства дела и наложенное судом наказание на врагов (государственных предателей, коллаборантов, пособий оккупантов) и военных. Утаивание судебных решений однозначно повысит напряжение и недоверие к власти в украинском обществе, в частности в отношении мобилизационных мер», – пояснили правозащитники.

Также законопроект предлагает существенно расширить список информации, которую нельзя разглашать в текстах судебных решений. При этом сейчас большинство таких данных и так находится в открытом доступе. В то же время, из-за такой нормы из судебного реестра могут изъять неограниченное количество решений на неограниченное время для сокрытия этой информации из имеющихся решений.

«К тому же согласно проекту эта норма будет действовать не только во время военного положения, но и в мирное время, что необоснованно и будет усложнять мониторинг судебных решений для общественности», – указали в ZMINA.

Правозащитники подчеркнули, что законодательство должно иметь единый подход по ограничению доступа к информации. Соответственно, открытые данные в судебных решениях не должны быть ограничены. В противном случае, добавили правозащитники, есть угроза нормальному и эффективному функционированию Единого государственного реестра судебных решений. Последний является демократическим достижением украинского общества.

«Принятие законопроекта № 7033-д ограничит право общественности свободно получать доступ к информации из судебного реестра и осуществлять контроль за судебными разбирательствами, в том числе имеющими значительный общественный резонанс», – добавили в ZMINA.

Правозащитники призвали Раду отклонить этот законопроект, ведь он навредит системе правосудия и свободы слова. Также принятие закона повредит доступ общественности к публичной информации, особенно во время войны и после ее завершения.

«Судебно-юридическая газета» также писала, законопроект 7033-д председателя Комитета ВР по правовой политике от «Слуги народа» Дениса Маслова предусматривает закрытие значительной части текстов судебных решений в Реестре. 13 января он зарегистрировал проект постановления о принятии его за основу.

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