Укрэнерго 17 мая рассчитывает обойтись без ограничений электроэнергии днем

В пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать графики почасовых отключений по всей территории Украины. Они будут применяться с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.
«Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел облэнерго лимиты потребления каждого региона. Объем ограничений распределен равномерно между всеми. Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается», - говорится в сообщении Укрэнерго.
Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.
Напомним, в Киеве теперь в случае применения графиков отключения света будет шесть групп потребителей, а не три, как было раньше.
Кроме того, в сервисе «Киев Цифровой» будут уведомлять киевлян об отключении электроэнергии в случае применения графиков.
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