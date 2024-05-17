Укрэнерго 17 мая рассчитывает обойтись без ограничений электроэнергии днем

Речь идет о промежутке времени с 8:00 до 19:00.

Источник фото: Zonduurzaam Deventer / Unsplash

В пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать графики почасовых отключений по всей территории Украины. Они будут применяться с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

«Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел облэнерго лимиты потребления каждого региона. Объем ограничений распределен равномерно между всеми. Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается», - говорится в сообщении Укрэнерго.

Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии во время похолодания.

Напомним, в Киеве теперь в случае применения графиков отключения света будет шесть групп потребителей, а не три, как было раньше.

Кроме того, в сервисе «Киев Цифровой» будут уведомлять киевлян об отключении электроэнергии в случае применения графиков.

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