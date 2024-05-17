У Туапсе безпілотники атакували НПЗ, виникла потужна пожежа: відео

У Туапсе після атаки дронів спалахнув НПЗ.

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У ніч проти 17 травня у російському місті Туапсе Краснодарського краю дрони атакували місцевий НПЗ. У мережі показали відео потрапляння та займання на об'єкті.

Як повідомили місцеві жителі у соцмережах, вони чули вибухи.

Оперативний штаб Краснодарського краю заявив, що прилетіло 2 безпілотники – «уламки впали на територію НПЗ», внаслідок чого виникла пожежа.

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