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Требуется ли справка о несудимости для обновления данных в ТЦК: ответ МВД

12:45, 17 мая 2024
Справка о несудимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов в ТЦК.
Требуется ли справка о несудимости для обновления данных в ТЦК: ответ МВД
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации в Украине, согласно которому военнообязанные должны обновить учетные данные. Сделать это можно онлайн через электронный кабинет военнообязанного. Также можно обратиться в ТЦК и центры предоставления административных услуг.

Справка (выписка) об отсутствии или наличии судимости не требуется для взятия на военный учет или обновления военно-учетных документов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

«Из-за распространения неточной информации в соцсетях сервисы МВД перегружены запросами от граждан. Соответственно время обработки заявок увеличивается.

Просим с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок», — отметили в МВД.

Напомним, с 18 мая на границе у мужчин будут проверять военно-учетные документы.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о том, что Кабинет Министров продлил на месяц сроки действия действующих отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным согласно постановлению Правительства №76.

Отметим, что 18 мая вступит в силу Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», предусматривающий изменения в законодательстве по бронированию военнообязанных. Как пояснил заместитель Министра экономики Игорь Фоменко, сейчас Правительство работает над разработкой соответствующих правительственных актов.

«В то же время, чтобы в этот переходный период предотвратить остановку критически важных для экономики предприятий и с целью обеспечения потребностей обороны и населения, мы продлеваем сроки действия отсрочек на месяц. В дальнейшем предприятия сбудут иметь возможность бронировать работников уже по обновленным правилам», - отметил Игорь Фоменко.

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности объяснили, почему может быть так, что работник предприятия забронирован, но при обновлении данных в ТЦК и прохождении ВЛК получил повестку.

Кроме того, в Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения повестки человеку и будет видно, если человек не обновил данные.

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