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Владимир Зеленский изменил порядок регистрации нормативно-правовых актов СБУ

07:50, 18 мая 2024
Фактически из Указа 2007 года убрали фигуру Уполномоченного Президента по контролю за деятельностью СБУ, на которого были возложены функции регистрации нормативно-правовых актов СБУ и обеспечение включения их в Единый государственный реестр.
Владимир Зеленский изменил порядок регистрации нормативно-правовых актов СБУ
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Нормативно правовые акты Службы безопасности Украины будут регистрироваться по-новому. Так, Президент Владимир Зеленский 17 мая издал Указ №333/2024, которым внес изменения в Указ Президента от 18 мая 2007 г. №427/2007 «О полномочиях и гарантиях осуществления постоянного контроля за деятельностью Службы безопасности Украины».

Фактически из Указа 2007 года убрали фигуру Уполномоченного Президента по контролю за деятельностью СБУ. Напомним, что в 2021 году институт уполномоченных был трансформирован, и вместо Уполномоченного по СБУ начал работать советник. Вместе с тем изменения в соответствующий Указ о порядке регистрации актов СБУ не вносились.

Следовательно, согласно изменениям государственная регистрация нормативно-правовых актов Службы безопасности Украины, затрагивающих права, свободы, законные интересы граждан или имеющих межведомственный характер, в том числе по вопросам контрразведки, оперативно-розыскной деятельности и деятельности в сфере охраны государственной тайны, теперь осуществляется в порядке, установленном Кабмином.

Ранее регистрация нормативно правовых актов СБУ и обеспечение включения их в Единый государственный реестр нормативно правовых актов была возложена на Уполномоченного Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Также внесены изменения в Положение о полномочиях Уполномоченного Президента по контролю за деятельностью СБУ и гарантии его деятельности.

Кабинету Министров поручено в месячный срок принять вытекающие из настоящего Указа нормативно-правовые акты, предусмотрев особенности регистрации нормативно-правовых актов СБУ по вопросам контрразведки, оперативно-розыскной деятельности и деятельности в сфере охраны государственной тайны.

Службе безопасности новый Указ Президента поручает осуществлять представление в установленном порядке на государственную регистрацию нормативно-правовых актов СБУ, затрагивающих права, свободы, законные интересы граждан или имеющих межведомственный характер, в том числе по контрразведке, оперативно-розыскной деятельности и деятельности в сфере охраны государственной тайны, а также изменяющимися нормативно-правовыми актами признаются утратившими силу нормативно-правовые акты СБУ, которые были зарегистрированы Уполномоченным Президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

Признаны утратившими силу Указы Президента Украины от 29 июня 1999 года №767/99 «О порядке регистрации нормативно-правовых актов Службы безопасности Украины по вопросам контрразведки, оперативно-розыскной деятельности и деятельности в сфере охраны государственной тайны» и от 3 марта 2008 № 187/2008 «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 29 июня 1999 № 767».

Автор: Наталья Мамченко

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Владимир Зеленский изменил порядок регистрации нормативно-правовых актов СБУ

Фактически из Указа 2007 года убрали фигуру Уполномоченного Президента по контролю за деятельностью СБУ, на которого были возложены функции регистрации нормативно-правовых актов СБУ и обеспечение включения их в Единый государственный реестр.

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