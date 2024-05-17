Польша открыта к возможности размещения ядерного оружия, — Дуда

Польша не против размещения ядерного оружия на территории страны, однако решений на этот счет еще нет.

Польша не исключает возможность размещения ядерного оружия в своей стране, но пока еще не принято соответствующее решение. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью ТВ-каналу TVP.

По его словам, на сегодняшний день рф является главной угрозой не только для Польши, но и для всей Европы.

Он также отметил, что военные действия рф на территории Украины и ее провокационное поведение отражают необходимость адаптации Альянса к новым вызовам.

"Сегодня россия является наибольшей угрозой не только Польше, но и всей Европе. Мы уже давно предупреждаем о серьезных рисках, связанных с деятельностью рф", - сказал он.

Президент отметил, что если угроза не была реальной, Польша не тратила бы 4% ВВП на оборону.

"Мы видим, что рф, ведя наступательную войну против Украины, перешла к военной экономике, ведет провокационные действия против стран НАТО и нарушает дальнейшие договоры. Это рф вооружает район Кенигсберга, и именно россия перемещает ядерное оружие на территорию Беларуси. Думаю, понятно, кто здесь проводит политику эскалации, – сказал Дуда.

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