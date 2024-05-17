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Польща відкрита до можливості розміщення ядерної зброї, — Дуда

17:17, 17 травня 2024
Польща не проти розміщення ядерної зброї на території країни, однак рішень з цього приводу ще немає.
Польща відкрита до можливості розміщення ядерної зброї, — Дуда
Фото: prezydent.pl
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Польща не відкидає можливість розміщення ядерної зброї у своїй країні, але наразі ще не прийнято відповідного рішення. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю ТВ-каналу TVP.

За його словами, на сьогоднішній день рф є головною загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи.

Він також наголосив на тому, що військові дії рф на території України та її провокаційна поведінка відображають необхідність адаптації Альянсу до нових викликів.

"Сьогодні росія є найбільшою загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи. Ми вже давно попереджаємо про серйозні ризики, пов'язані з діяльністю рф", - сказав він.

Президент зауважив, що якщо загроза не була реальною, Польща б не витрачала 4% ВВП на оборону.

"Ми бачимо, що рф, ведучи наступальну війну проти України, перейшла до воєнної економіки, веде провокаційні дії проти країн НАТО та порушує подальші договори. Це рф озброює район Кенігсберга, і саме росія переміщує ядерну зброю на територію Білорусі. Думаю, зрозуміло, хто тут проводить політику ескалації, - сказав Дуда.

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