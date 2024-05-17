Вугільні махінації на понад 2,2 млрд гривень: затримали бізнесмена та його спільників з Міненерго та ДПС

В Україні затримали «спадкоємця» сім’ї Януковича, власника ТОВ «Краснолиманське» та його спільників за завдання збитків у галузі видобутку вугілля.

Джерело фото: pgo_gov_ua

Працівники Державного бюро розслідувань та Національної поліції України затримали фактичного власника ТОВ «Краснолиманське» та його спільників, які завдали державі понад 2,2 мільярда гривень збитків у галузі видобутку вугілля.

Як повідомляють Національна поліція, Офіс Генерального прокурора та ДБР, затриманий є фактичним власником ТОВ «Краснолиманське», яке входить до групи компаній ТОВ «Укрдонінвест». Він та керівництво його підприємства, а також службовці Міністерства енергетики України та Державної податкової служби України брали участь у махінаціях у вугільній сфері, що завдало державі значних збитків.

Затриманий, відомий як «смотрящий» за вугільною галуззю в Донецькій області, через підконтрольні йому компанії та посадовців здійснював масштабні фінансові махінації. Його вплив охоплював усі державні шахти та збагачувальні фабрики східних регіонів України. У разі незгоди з його політикою, керівники державних шахт негайно втрачали свої посади, а їхні наступники змушені були працювати за схемами «смотрящого».

«Свого часу підприємець отримав у «спадок» частину активів сім’ї Януковича та фактичний контроль над усіма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів. У разі незгоди з політикою нового куратора, керівники державних шахт одразу позбавлялися своїх посад, а ті, що займали їхні місця, не мали іншого виходу як працювати за схемою «смотрящого», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Він викупив контрольний пакет акцій ТОВ «Краснолиманське», що дозволило йому отримати доступ до видобутку високоякісного вугілля на виробничих потужностях Краснолиманської шахти, одного з найбільших вугледобувних підприємств України. Проте, підприємство фактично заблокувало роботу державного підприємства, не виконавши зобов’язання щодо розробки вугільних пластів, що призвело до щорічних втрат ДП «ВК «Краснолиманська» у розмірі близько 1 мільярда гривень.

Крім того, між державним та приватним підприємством були укладені договори підряду, згідно з якими шахта забезпечувала видобуток вугілля для комерційної структури. Державне підприємство виконувало свої зобов’язання, тоді як приватний контрагент - ні. Через це всі виробничі витрати лягали на державне підприємство, що призводило до зростання заборгованості по заробітній платі, оплаті енергоресурсів та інших витрат.

Наразі, заборгованість за послуги з видобутку вугілля перевищує 2,2 мільярда гривень, заборгованість по заробітній платі працівникам шахти складає 147 мільйонів гривень, а борг за електроенергію - 1,1 мільярда гривень. Штатна чисельність працівників шахти складає майже 1700 осіб.

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